Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Независимо от того, какой выбор намерены сделать на итоговом голосовании в ноябре 2020 года граждане США, 65% из них уверены, что победу на выборах президента США одержит действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют данные опроса CBS News, проведенного международной кампанией по анализу данных YouGov.

Согласно полученным результатам, более 90% сторонников Республиканской партии уверены в переизбрании Трампа. Среди демократов такой исход выборов предвидят более трети опрошенных.

По мнению избирателей, ни один из кандидатов от Демократической партии США не сможет набрать более четверти голосов. Некоторого успеха способен добиться разве что сенатор Берни Сандерс, набирающий, по прогнозам, 27%. Примечательно, что сами демократы оценивают шансы на выигрыш кандидатов от демпартии гораздо ниже, чем их соперники из республиканского лагеря.

Опрос проводился в течение трех дней 20−22 февраля. Было опрошено 10 000 зарегистрированных избирателей, выборка репрезентативна населению США по полу, возрасту, расе и образованию.