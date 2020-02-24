Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео дал советы назначенному премьер-министру ИракаМухаммеду Тауфику Алауи по внутренней политике страны и напомнил о необходимости защищать сотрудников и недвижимость дипломатической миссии США в Ираке. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Морган Ортагус.

Помпео заявил иракскому премьеру о необходимости урегулирования конфликтов с курдами и суннитами Ирака, поддержал проведение досрочных выборов и сообщил о важности начала реформ.

Кроме того, госсекретарь США отметил обязанность властей Ирака по защите как американских дипломатов, так и в общем объектов американских вооруженных сили коалиции на территории страны.

Напомним, президент Ирака президент Ирака Бархам Салех назначил нового главу правительства 1 февраля и поручил ему в течение месяца сформировать новое правительство.