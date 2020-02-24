Эр-Рияд, , 03:02 — REGNUM Гибель своего лидера Касима аль-Райми подтвердили члены организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Al Arabiya.

Сообщается, что заявление о смерти аль-Райми сделал религиозный деятель террористической организации Хамид бен Хамуд аль-Тамими.

Ранее в начале февраля 2020 года о ликвидации главаря Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Йемена заявил президент США Дональд Трамп.