Москва, , 02:15 — REGNUM Говоря о желании примирения России и Украины, президент США Дональд Трамп ничего не делает для изменения курса зависимого Киева и раболепной Варшавы, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter.

Российский сенатор прокомментировал прозвучавшее накануне высказывания главы Белого дома о необходимости примирения Киева и Москвы.

« А что он сделал для этого, — вопрошает Пушков, — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?»

«В отсутствии действий слова мало что значат», — отметил сенатор, подчернув, что сделанные президентом США заявления — лучший тому пример.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля Дональд Трамп заявил о том, что если бы Россия и Украина поладили, то это было бы «замечательно для всего мира», и сам президент США хотел бы этого.

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