Вашингтон, , 01:47 — REGNUM Бывший вице-президент США Джозеф Байден, участвующий в президентской гонке США от Демократической партии, рассказал о своем аресте при попытке посетить южноафриканского политика Нельсона Манделу, сообщает The New York Times.

Об инциденте, произошедшем с Байденом в 1970 году при попытке навестить Манделу, Байден рассказал сторонникам в штате Невада и Южная Каролина. Однако, как выяснили журналисты, ранее политик ни разу не сообщал об этом эпизоде своей биографии.

«В этот день, 30 лет назад, Нельсон Мандела вышел из тюрьмы и начал обсуждать вопрос об апартеиде, — заявил Байден. — Я имел большую честь встретиться с ним. У меня была большая честь быть арестован вместе с нашим послом ООН на улицах Соуэто».

Сообщается, что поездку в ЮАР Байден упоминал в мемуарах 2007 года, однако никакого упоминания об аресте ранее сделано не было.