Вашингтон, , 01:21 — REGNUM О планах использования военной силы США в случае избрания на должность главы государства заявил участвующий в предвыборной гонке сенатор-демократ Берни Сандерс в эфире программы «60 минут» на CBS News.

По мнению сенатора, США должны сотрудничать с другими странами, и не использовать свои силы в одиночку. Тем не менее, существуют ситуации, когда необходимо дать однозначный ответ.

Так, в случае введения войск КНР на территорию Тайваня, Вашингтон должен предпринять ответные военные действия, убежден Сандерс.

«Мы должны дать понять странам всего мира, что мы не будем сидеть сложа руки и позволять совершать вторжения. Абсолютно», — заявил Сандерс.

По мнению сенатора, действующий президент США подходит к некоторым встречам на высшем уровне неподготовленным и не ведет необходимой для успеха работы. Сандерс заверил, что он готов к встрече «с противниками по всему миру».

Напомним, в США началась предвыборная гонка. В ноябре 2020 года граждане страны изберут президента, а пока в штатах стартовали предварительные выборы.