Дамаск, , 23:25 — REGNUM В российском Центре по примирению сторон в Сирии зафиксировали 22 случая нарушения режима прекращения огня в Идлибе, об этом 23 февраля заявил глава Центра контр-адмирал Олег Журавлев.

«За прошедшие сутки зафиксировано 22 обстрела», — подчеркнул Журавлев, выступая перед журналистами, добавив, что 22 февраля подобных случаев было 25.

Инциденты происходили в трех провинциях, на которые распространяется режим деэскалации — Алеппо, Латакия и Идлиб.

Напомним, ситуация в идлибской зоне деэскалации в последние месяцы значительно осложнилось в связи с вторжением вооруженных сил Турции, стремящимся помочь террористам.