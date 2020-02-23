Рига, , 23:20 — REGNUM Министерство обороны Латвии подготовило изменения к закону, которые предусматривают административную и уголовную ответственность за уклонение от мобилизации в национальную гвардию — Zemessardze. Об этом пишет портал Nra.lv.

Согласно закону о Национальной безопасности, в случае нападения внешнего врага (или вспыхивают внутренние беспорядки угрожающие конституционному порядку и потерей территории) предусматривается мобилизация граждан Латвии, находящихся в резерве и прошедших военную службу.

Поправки предусматривают, что при уклонении от мобилизации в национальную гвардию для виновных будет предусмотрен штраф, принудительные работы или три месяца тюремного заключения.