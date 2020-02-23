Вашингтон, 23 февраля 2020, 23:00 — REGNUM Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
С точки зрения Сандерса военное вмешательство будет оправдано, так как Тайвань является союзником Соединенных Штатов.
«Я думаю мы должны дать понять всему миру, что мы не будем бездействовать», — подчеркнул Сандерс в интервью изданию.
Напомним, несмотря на то, что Тайвань с 1949 года является де-факто независимым государством, большая часть мира не признает данный факт, предпочитая сотрудничать с Тайбэем неофициально.