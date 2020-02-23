Эр-Рияд, , 22:34 — REGNUM Директор распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что последствия распространения коронавируса будут преодолены еще не скоро, об этом она заявила 23 февраля выступая на встрече министров финансов и глав центробанков Большой двадцатки в Саудовской Аравии.

В этой связи экспертам и чиновникам следует готовиться к неблагоприятному сценарию развития событий.

Георгиева предложила выделить средства на преодоления последствий распространения инфекции, соответствующие финансы должны поступить из средств предназначенных для преодоления последствий крупных катастроф.

Напомним, коронавирус распространился в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день от инфекции скончалось 2 тыс. 442 человека, порядка 77 тыс. заболели.