Одесса, Украина, , 22:10 — REGNUM Десятки жителей украинского города Одесса отметили, несмотря на запрет, День защитника Отечества, об этом 23 февраля сообщает издание «Думская».

»Одесситы отметили День Советской армии. Несколько десятков пенсионеров возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы», — отмечается в издании.

Несмотря на то, что к месту проведения мероприятия подтянулись националисты, столкновений не произошло.

Напомним, в 2014 году бывший президент Украины Петр Порошенко отменил действие указа о праздновании Дня защитника Отечества, данное решение было принято в связи с законом о декоммунизации страны.