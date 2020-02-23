Париж, , 21:45 — REGNUM Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен возможно подаст в отставку, об этом 23 февраля сообщает телеканал LCI.

Решение еще не принято, но мысли об этом вызваны предстоящими в 2022 году во Франции президентскими выборами. Ле Пен хочет выдвинуться в качестве кандидата от «всех французов».

«Я думаю об этом. Я думаю о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру от лица всех французов», — заявила Ле Пен в интервью телеканалу.

Напомним, на президентских выборах 2017 года Марин Ле Пен заняла второе место на президентских выборах, получив поддержку 21,3% голосов избирателей. Во втором туре она уступила Эммануэлю Макрону.