Вашингтон, , 21:39 — REGNUM Власти США планируют внести поправки в Закон о наблюдении за иностранной разведкой, об этом 23 февраля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Изменение должно коснуться правил ведения слежки за своими и за иностранными гражданами, вызывающими подозрение.

Причиной подобного решения, как утверждает источник, стала критика со стороны президента Дональда Трампа. Глава Белого дома утверждает, что закон использовался для слежки за его предвыборным штабом.

Суть нововведения будет заключаться в том, что спецслужбы должны будут уведомить лицо, вызывающее подозрение, в том, что за ним производилась слежка.