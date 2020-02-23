Триполи, , 21:34 — REGNUM Подразделения разведки Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара зафиксировали переброску Турцией оружия и военной техники через морской порт города Мисурата, находящийся в 200 км от Триполи. Об этом 23 февраля сообщил официальный представитель армии Ахмед аль-Мисмари.

Отмечается, что поставки оружия осуществляются «для поддержки боевого потенциала террористических группировок и вооруженных банд в западном регионе».

Аль-Мисмари подчеркнул, что подобные действия являются грубым нарушением договоренностей по перемирию в стране.

«Армейские силы до настоящего момента не реагировали на это, ежечасно отслеживая и оценивая ситуацию», — добавил представитель ЛНА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты Российской Федерации и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле призвали противоборствующие в Ливии стороны к перемирию. Однако, представители Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара неоднократно заявляли, что Правительство национального согласия (ПНС), окопавшееся в Триполи, нарушает режим прекращения огня.

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