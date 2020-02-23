* «Талибаном" — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 21:16 — REGNUM Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал о перспективах подписания мирного соглашения с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 23 февраля сообщает CBS.

По мнению эксперта, высказанного в интервью изданию, Вашингтон не станет подписывать соглашение о мире, в случае если террористы продолжат совершать нападения в Афганистане.

«Если «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет придерживаться достигнутых договоренностей, в частности о прекращении насилия, тогда мы вряд ли подпишем мирный договор», — подчеркнул О'Брайен.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ранее выразил желанию лично подписать соглашение с террористами.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ