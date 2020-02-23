Москва, , 20:53 — REGNUM Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал перенять опыт Украины и направить на конкурс «Евровидение» артиста, который исполнит песню на родном языке, об этом 23 февраля сообщает «Газета.Ru».

Дело в том, что от Украины на конкурс поедет группа Go-A, которая исполнит песню на украинском языке.

«С точки зрения языка я бы вообще не придирался. Украинский — очень красивый язык. … Культура является вещью, которая должна объединять людей и общество. Петь на украинском языке — очень неплохо», — отметил в интервью изданию Пригожин.

Продюсер также подчеркнул, что с его точки зрения петь на конкурсе на каком-либо другом языке, кроме как на родном, не имеет смысла.

Напомним, музыкальный конкурс «Евровидение» проходит ежегодно в той стране, участник которой одержал победу в предыдущем соревновании.