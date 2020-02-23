Гамбург, Германия, , 20:31 — REGNUM Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одержала уверенную победу на парламентских выборах в федеральной земле Гамбург, об этом 23 февраля сообщает телеканал ARD.

За СДПГ было отдано 37,5% голосов избирателей, второе место получили «зеленые» — на их счету 25,5%. Христианско-демократический союз (ХДС) оказался лишь третьим, получив 11,5%.

Для правящей консервативной партии данный результат стал худшим в истории, последний антирекорд был зафиксирован на предыдущих выборах в 2015 году, тогда ХДС собрала 15,9% голосов избирателей.