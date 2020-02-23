Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Спецслужбы США не имеют никакой информации, которая могла бы свидетельствовать о том, что Россия планирует вмешаться в президентские выборы на стороне действующего главы государства Дональда Трампа, об этом 23 февраля сообщил руководитель аппарата сотрудников вице-президента страны Марк Шорт в эфире телеканала Fox News.

«Я считаю, что разведывательной информации о попытках граждан России вмешаться в выборы на стороне Дональда Трампа — нет», — заявил чиновник.

Причиной подобного утверждения стала мысль Шорта о том, что политика Трампа ведется не в интересах Москвы, что, в частности, подтверждается тем фактом, что администрация президента ввела против России больше санкций, чем все предыдущие администрации вплоть до администрации Рональда Рейгана.

Шорт, тем не менее, подчеркнул, что попытки вмешаться в американские выборы со стороны иностранных держав — не только России — существуют и происходят на протяжении многих лет.