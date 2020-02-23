Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Претендент на должность кандидата в президенты от Демократической партии США Берни Сандерс одержал победу на праймериз в штате Невада, об этом 23 февраля сообщает Reuters.

По данным журналистов, бывший вице-президент США Джо Байден занимает важное второе место после того, как в других штатах он показал не самые лучшие результаты.

Аналитики ранее предсказывали победу Сандерса, но мало кто мог предположить столь серьезный разрыв между ним и Байденом — за Сандерса отдали свои голоса порядка 46% избирателей, в то время как за Байдена мене 20%.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года, Республиканскую партию на них будет представлять действующий глава государства Дональд Трамп, кандидат от демократов определится позднее.

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