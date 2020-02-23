Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 23 февраля заявил, что хочет примирения России и Украины.

«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они (Россия и Украина) поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста перед вылетом в Индию.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп посетит с кратким визитом Индию, чтобы поучаствовать в митинге в родном городе премьер-министра страны Нарендры Моди.

Визит главы Белого дома состоится в условиях некоторого ухудшения в отношениях между Нью-Дели и Вашингтоном, что отражается на экономических контактах между двумя странами.

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