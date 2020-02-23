Тегеран, , 19:19 — REGNUM В Иране явка избирателей на парламентских выборах, которые состоялись 21 февраля, составила 42,57%. Об этом 23 февраля сообщил журналистам глава МВД Ирана Абдолрез Рахмани Фазли.

По его словам, в общей сложности на избирательные участки страны пришли 24 млн 512 тыс. 404 человека, что говорит о готовности иранских граждан принимать участие в выборах.

Напомним, 21 февраля в Иране в более чем в 200 избирательных округах 31 провинции страны прошли выборы в парламент, по результатам голосования определится будущий парламентский состав из 290 депутатов.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани призвал иранский народ принять участие в парламентских выборах, заявив, что проблемы могут быть решены только путём единства и участия народа в делах страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иране прошли парламентские выборы