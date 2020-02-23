Москва, , 19:05 — REGNUM Черноморский флот следит за зашедшим в акваторию Черного моря американским ракетным эсминцем, управляемым ракетным оружием «Росс». Об этом сообщили в Национальном центре управления Минобороны РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО «Росс» ВМС США, зашедшего в 18:30 мск 23 февраля в акваторию Черного моря», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января боевой корабль российского военно-морского флота сблизился с американским эсминцем Farragut в северной части Аравийского моря. Американские моряки восприняли этот маневр как «агрессивные действия».

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