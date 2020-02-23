Тбилиси, , 18:46 — REGNUM Правительство Грузии приняло решение об ограничении перемещения лиц из Ирана из-за угрозы распространения коронавируса Covid-2019. Об этом 23 февраля сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Исходя из сложившейся ситуации, правительство Грузии приняло решение ограничить перемещение физических лиц из Исламской республики Иран в Грузию и наоборот», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ограничительные меры будут действовать в отношении авиаперелетов из Ирана. Однако, авиакомпаниям будет предоставлена возможность забрать граждан Грузии из Ирана.

Кроме этого, на сухопутных границах страны также будут введены строгие ограничения, но для перемещения границы страны останутся открытыми.

Напомним, ранее о полном закрытии границ с Ираном сообщили представители Турции, Афганистана и Пакистана. Данное решение было продиктовано мерами безопасности перед угрозой распространения коронавирусной инфекции из Ирана, где зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, восемь из которых привели к летальным исходам.

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