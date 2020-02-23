Анкара, 23 февраля 2020, 18:44 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором приветствуется создание коалиционного правительства в Южном Судане, об этом 23 февраля сообщает Anadolu Ajansi.
«Мы приветствуем тот факт, что правительство и оппозиция достигли консенсуса и сформировали переходное правительство», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, цитируемом журналистами.
Напомним, внутренний конфликт в Южном Судане начался в декабре 2013 года, когда президент страны Салва Киир отправил в отставку вице-президента Рика Мачара. Началась гражданская война, жертвами которой стали тысячи человек, более 4 млн человек стали беженцами.
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