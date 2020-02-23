* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лично подпишет соглашение с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое приведет к миру в Афганистане.

По словам главы Белого дома, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «устала воевать», а народ Афганистана хочет заключить сделку, которая приведет к миру в их стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в Афганистане вступил в силу режим сокращения насилия, согласованный с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Переговоры представителей Вашингтона и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжаются с 2018 года. С сентября 2019 по январь 2020 года переговоры были прерваны по инициативе США.