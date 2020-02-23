Анкара, , 18:25 — REGNUM Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о значительном сокращении численности Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 22 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным министра, приводимым журналистами агентства, в 2014 году численность группировки составляла 5 тыс. 554 человека, на начало 2020 года их число оценивается в 136 участников.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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