Амман, 23 февраля 2020, 18:06 — REGNUM Гражданам Китая, Южной Кореи и Ирана из-за распространения коронавируса временно запрещен въезд в Иорданию. Заявление министра информации Иордании Амджада Оде Адайле приводит агентство Petra.
По его словам, правительство Иордании приняло данное решение из-за сообщений об увеличении числа заразившихся вирусом в этих странах.
Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Афганистана и Турции приняли решение о временном закрытии границы с Ираном, в качестве превентивной меры в борьбе с коронавирусом.
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