Тегеран, , 18:08 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что по своему эффекту санкции США схожи с коронавирусом, с одной стороны, они внушают ужас, а с другой — не оказывают реального влияния на ситуацию. Об этом 23 февраля он сообщил в ходе встречи с министром по европейским и иностранным делам Австрии Александером Шалленбергом.

«Санкции США как коронавирус: ужас от них превышает реальный эффект», — цитирует слова иранского лидера пресс-служба президента.

Рухани добавил, что ввод американских санкций является «террористическим актом» и выразил надежду, что Европейский союз «сможет выполнить свой гуманитарный долг на этом направлении».

Как передавало ИА REGNUM, ранее 20 февраля Вашингтон принял решение о введении новых односторонних санкций в отношении Тегерана. В американский санкционный список минфина дополнительно внесены пять физических лиц, среди которых — председатель Совета стражей конституции Ирана Ахмад Джаннати.

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