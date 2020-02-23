Москва, , 18:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил об уничтожении в Сирии крупных и хорошо оснащенных бандформирований, обеспечив тем самым предотвращение возможных угроз для России. Об этом 23 февраля он сообщил во время своего выступления предваряющего торжественный концерт в честь Дня защитника Отечества.

«В ходе операции в Сирийской Арабской Республике уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для нашей Родины», — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что уничтожение группировок террористов помогла сирийскому народу сохранить суверенитет страны.

«В этот день хочу вновь сказать спасибо всем участникам боевых действий в Сирии», — добавил Путин.

Напомним, ранее сегодня, 23 февраля, Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что военная колонна вооруженных сил Турции из-за действий боевых самолётов, принадлежащих воздушно-космическим силам Российской Федерации, не смогла войти в населённый пункт Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб. Позднее некоторые СМИ со ссылкой на источник эту информацию опровергли.

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