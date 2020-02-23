23 февраля 2020 | Время чтения 4 мин

Императору Нарухито пожелаем доброго здоровья и счастливого как для него самого, так и для всего японского народа будущего, не омраченного надуманными проблемами с соседними государствами.

Анатолий Кошкин, , 17:19 — REGNUM Если у нас в стране первым серьезным юбилеем считается пятидесятилетие, то в Китае, Корее и Японии — это шестидесятилетие, именуемое по-японски канрэки. Дословно обозначающие канрэки иероглифы можно перевести как «возвращение календаря». Связано это с 60-летним циклом восточного календаря животных. Животных в календаре 12. За полный цикл человек встречает свой год пять раз. А затем наступает обновление, перерождение к новой жизни. Считается, что это важный рубеж в жизни человека.

Япония

Раньше на 60-летие японцы надевали красную безрукавку и красный головной убор. Теперь чаще юбиляру дарят красные галстук, носки или шерстяной жилет. Считается, что от людей этого возраста красный цвет будет отгонять злых духов. Есть такой жилет и у меня. Не ношу, но сохраняю на память.

Так вот сегодня канрэки отмечает символ японского государства и верховный жрец уникальной основанной на анимических верованиях религии синто новый император Нарухито. Теперь этот день будет в Японии выходным, заменив день рождения ушедшего на отдых по состоянию здоровья отца нынешнего императора — Акихито.

С самого начала восхождения Нарухито на трон объявленная эра его правления «Рэйва», что называется, не задалась, ибо ознаменовалась небывалым разгулом стихии. Интронизация оказалась скомкана и проводилась не по полной программе из-за мощного тайфуна, принесшего около сотни погибших, много раненых и большие разрушения. Проводить пышную церемонию в ситуации, по сути, траура — власти Японии ожидаемо сочли неэтичным.

Свои чувства Нарухико выразил в своем первом послании. Главным в нем стала мольба о том, чтобы 2020 год прошел без разгула стихии для его страны и всего мира. «Я молюсь, чтобы в этом году не было никаких стихийных бедствий», — отметил император.

Но небеса, похоже, продолжают испытывать японцев на прочность. На Японские острова пришла новая беда — занесенный из соседнего Китая новый весьма опасный коронавирус. И вот уже из опасений массового заражения власти отменяют традиционное общение монархически настроенных японцев со своим микадо, когда толпы японцев с бумажными флажками с красным солнечным кругом на белом фоне собираются в императорском дворце перед застекленным балконом приветствовать своего императора, выкрикивая пожелание ему «бандзай» — «долголетия в десять тысяч лет».

Хотя встречи с подданными на сей раз не состоится, император обратился к японцам с обещанием по-отечески заботиться о них. «Мой путь в качестве символа государства, объединяющего наш народ, только начался. Я хочу со всей серьезностью выполнять свои обязанности в качестве символа государства, думать о людях и поддерживать их», — приводит слова Нарухито, сказанные им на пресс-конференции в преддверии юбилея, Управление императорского двора. Монарх также отметил, что помнит тот путь, по которому шли его родители, и с глубоким уважением относится к ним и к их деятельности во время пребывания на престоле.

Заметим, что отец Нарухито, ныне «Его величество почетный император» Акихито демонстрировал подчеркнутое миролюбие и в отличие от, например, действующего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, неизменно каялся за преступления японских милитаристов, развязавших кровопролитные войны в Китае и на Тихом океане. «Осмысляя прошлое и думая о чувствах глубокого раскаяния, я беспрестанно продолжаю надеяться, что разрушительная война никогда не повторится», — говорил император Акихито, выступая с речью в Токио на церемонии, приуроченной к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Выразив надежду, что распространение инфекции прекратится, как можно скорее, Нарухито затронул тему предстоящих летних Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио. Он рассказал, что предыдущая Олимпиада в японской столице в 1964 году стала для него «первой встречей с миром». «Я думаю, что возможность увидеть это событие своими глазами стала для меня источником стремления к миру во всем мире, которое продолжает быть внутри меня», — отметил монарх. Он выразил надежду, что как можно больше молодежи сможет во время Олимпиады углубить свое понимание других народов и проникнуться уважением ко всем странам на планете.

Между тем тема проведения летних Олимпийских игр в Токио в запланированный период с 24 июля с.г. продолжает оставаться актуальной, ибо в японской столице из-за коронавируса одно за другим отменяются важные мероприятия, включая намеченный на 8 марта съезд правящей Либерально-демократической партии Японии. Остается надежда, что в Китае и в Японии справятся с напастью и Токио все же примет мировой праздник спорта. Хотелось бы надеется и на то, что перед общей бедой международные чиновники от спорта прекратят третировать российских спортсменов и снимут свои несуразные претензии и запреты.

Ну, а императору Нарухито пожелаем доброго здоровья и счастливого как для него самого, так и для всего японского народа будущего, не омраченного надуманными проблемами с соседними государствами.