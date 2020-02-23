Москва, , 17:16 — REGNUM Информация о том, что самолеты Воздушно-космических сил РФ остановили военную колонну Турции в сирийской провинции Идлиб, не соответствуют действительности. Об этом 23 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам военного источника, данные сообщения являются «фейком».

Напомним, ранее сегодня, 23 февраля, Telegram-канал «Военный бозреватель» сообщил, что военная колонна вооруженных сил Турции из-за действий боевых самолётов, принадлежащих воздушно-космическим силам Российской Федерации, не смогла войти в населённый пункт Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб.

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