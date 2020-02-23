Киев, , 17:12 — REGNUM В Киеве у офиса президента Украины Владимира Зеленского митингуют около 100 человек, которые выступают за отставку министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Об этом сообщает в воскресенье, 23 февраля, издание «Громадское».

По данным журналистов, митингующие недовольны затянувшимся расследованием громких дел, среди которых расследование убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

«Аваков и является тем вирусом, который заражает страну, — отметила одна из участниц митинга. — Он опасен».

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля в центре Киева прошли сразу три митинга — акция протеста против директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, протест представителей малого и среднего бизнеса, а также противников законопроектов о СМИ и дезинформации.

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