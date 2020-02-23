Москва, , 16:43 — REGNUM Россия всегда будет изобличать любые попытки исказить историю, заявил 23 февраля президент страны Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества в Москве.

«Мы не позволим никому перечеркнуть эту героическую страницу (победу в Великой Отечественной войне) в истории, — заявил глава государства. — Будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.

По традиции военнослужащие президентского полка установили траурный венок с лентой в цветах государственного флага России у Вечного огня возле Кремлевской стены. На ленте написано: «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».

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