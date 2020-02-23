Анкара, , 16:26 — REGNUM Власти Турции приняли решение о закрытии границы с Ираном в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-2019 в этой стране. Об этом 23 февраля сообщает CNN Turk.

Закрытию подлежат контрольно-пропускные пункты Капыкей и Эсендере на турецко-иранской границе.

Отмечается, данные меры были приняты в связи с приближающимся праздником Навруз, во время которого ожидается большой поток туристов в Турцию из Ирана.

Ранее турецкие власти уже ограничили въезд граждан из Ирана из-за того, что в этой стране наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Турцией был усилен контроль на пограничных пунктах и в аэропортах.

Напомним, по данным минздрава Ирана, на 23 февраля общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом возросло до 43 человек, из них восемь случаев смертельных исходов.