Анкара, , 16:07 — REGNUM Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогана предоставил информацию о последствиях землетрясения, произошедшего в Иране и ощущавшегося в турецкой провинции Ван, глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщили в Управлении по связям администрации президента Турции.

В сообщении говорится, что министр в ходе телефонного разговора проинформировал главу государства о ситуации в районе землетрясения и поисково-спасательных работах.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля на границе Ирана и Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 40 км на северо-запад от города Озалп.

По последним данным, в результате землетрясения погибли девять человек, еще 75 пострадали.

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