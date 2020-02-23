Пекин, , 15:50 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что эпидемическая ситуация в Китае остается довольно сложной — борьба с заболеванием перешла в критическую стадию. Об этом он сказал сегодня, 23 февраля, на заседании координационного комитета по социально-экономическому развитию и борьбе с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом Covid-2019.

«Сложившаяся эпидемическая ситуация по-прежнему остается серьезной и сложной», — сказал Си Цщиньпин.

Он отметил, что сейчас наступает критическая стадия борьбы с коронавирусом — партия и правительство на всех уровнях напрягаю все возможные силы для профилактики и контроля над заболеванием.

Си Цзиньпин призвал партийные комитеты и правительства на всех уровнях «стиснуть зубы» и не расслабляться, продолжить прикладывать усилия для профилактики и контроля над заболеванием.

Также Си Цзиньпин сказал, что то давление, которое оказывается на Китай сложившейся ситуацией с коронавирусом необходимо превратить в движущую силу, которая, в свою очередь, в полной мере раскроет огромный потенциал Китая.

«На историческом пути китайской нации бывало много трудностей, однако ничто не могло раздавить ее, от них она становилась еще тверже и мужественнее, в невзгодах непрерывно росла и поднималась на бой», — подчеркнул председатель Китайской Народной Республики.