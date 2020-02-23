Москва, , 15:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит прогнозировать ухудшения российско-турецких отношений на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, так как на высшем уровне двух стран постоянно осуществляются контакты по ситуации в регионе. Об этом 23 февраля он сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, российский лидер на этой неделе уделил много времени детальному рассмотрению вопросов, связанных с ситуацией в Сирии, а также с военным обострением в провинции Идлиб.

Он отметил, что ситуация в Сирии до сих пор остается напряженной, так вооруженные силы САР не могли оставить без ответа атаки со стороны незаконных бандформирований в Идлибе.

«Сирийские военные, находясь у себя в стране, на своей территории, естественно, отвечали. Это всё приводило к чрезвычайной напряжённости», — подчеркнул Песков.

Однако, несмотря на эскалацию конфликта в Сирии, пресс-секретарь Путина посоветовал «не впадать в мрачные настроения» по поводу ухудшения российско-турецких отношений на фоне обострения ситуации в Идлибе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в сирийской провинции Идлиб, в ходе которого российский лидер призвал Анкару уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.

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