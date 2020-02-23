Москва, , 15:58 — REGNUM Некоторая часть американской элиты не заинтересована в мирном урегулировании и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, так как политическая неопределенность в регионе позволяет им «ловить рыбку в мутной воде». Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в интервью греческому изданию «То Вима».

«Иногда складывается впечатление, что определённые силы в американской элите заинтересованы не в нормализации, а, наоборот, в дестабилизации ближневосточного пространства. С тем, чтобы, воспользовавшись политической неопределённостью и незатихающими конфликтами, половить, как говорится, рыбку в мутной воде», — заявил дипломат.

Богданов напомнил, что убийство военными США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде является подтверждением подобного мнения, так как Сулеймани вносил неоценимый вклад в борьбу с террористическими группировками в регионе.

С другой стороны, как отметил Богданов, мировое сообщество слышит призывы президента США Дональда Трампа к прекращению войн на Ближнем Востоке и к сворачиванию или сокращению американского военного присутствия в горячих точках региона, что смогло бы существенно оздоровить там ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что «США, в свое время «взорвали» Ближний Восток и продолжают проводить политику дестабилизации, управляемого хаоса, угроз и шантажа».

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