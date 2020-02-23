Москва, , 15:25 — REGNUM Москва не планирует проводить у себя новую международную конференцию по Ливии, так как мирное урегулирование на Ближнем Востоке зависит не от количества подобных мероприятий, а от качества реализации мер, принятых на них. Об этом 23 февраля сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в интервью греческому изданию «То Вима».

«Мы не планируем созывать у себя новой конференции по Ливии. Их и так уже было предостаточно в различных столицах. Считаю, что продвижение ливийского урегулирования зависит не от количества международных конференций по этой теме, а от качества реализации принятых на них решений», — ответил дипломат на вопрос журналиста о возможности приглашения Греции на конференцию в Россию.

Однако, Богданов подчеркнул, что греческая сторона имеет полное право участвовать в подобных международных мероприятиях, так как Греция напрямую испытывает на себе негативное воздействие ливийского кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Берлине, 19 января, проходила Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта, который продолжается с 2011 года. На мероприятии присутствовали лидеры порядка 10 стран, а также сами участники ливийского противостояния. На саммите участниками было принято итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны. Кроме этого, страны-участницы конференции отметили главенствующую роль ООН в урегулировании и стабилизации ситуации в Ливии.

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