23 февраля 2020 | Время чтения 4 мин

Турция провела тест на определение границ дозволенности по применению своих вооружённых сил в сирийской провинции Идлиб. Результат теста для Анкары провальный: Россия не будет безучастно наблюдать за непосредственной поддержкой наступательных действий боевиков со стороны вооружённых сил Турции.

Владимир Васильев, , 17:56 — REGNUM Турция 20 февраля 2020 года провела тест на определение границ дозволенности по применению своих вооружённых сил в сирийской провинции Идлиб. Условно можно назвать это разведкой боем. Результат теста для Анкары провальный: Россия не будет безучастно наблюдать за непосредственной поддержкой наступательных действий боевиков со стороны вооружённых сил Турции.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 Павел Аджигильдяев

Очень хорошо данная ситуация описана в заявлении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Там говорится, что 20 февраля 2020 года террористические бандформирования осуществили несколько массированных атак с применением большого количества бронетанковой техники на подразделения Сирийской арабской армии в направлении Кминас — Найраб.

Российские военные отметили, что «действия боевиков поддерживались огнем артиллерии турецких вооруженных сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии». Далее сообщается, что по просьбе Дамаска самолёты ВКС РФ нанесли удар по прорвавшимся террористам, в результате все атаки сирийскими войсками были отбиты. Джихадисты потеряли один танк, шесть боевых машин пехоты и пять пикапов с крупнокалиберными пулемётами.

Кроме того, в заявлении российского ЦПВС прямо сказано о вскрытии российскими средствами объективного контроля факта артиллерийского огня со стороны турецких позиций по подразделениям сирийской армии. Эти действия турецких военных привели к ранению четырёх сирийских военнослужащих. Данная информация была доведена до турецкой стороны, в результате их артиллерия прекратила огонь.

Российский ЦПВС также добавил, что «это не первый случай поддержки боевиков со стороны вооружённых сил Турции».

В ходе боестолкновений 20 февраля в районе Кминас — Найраб провинции Идлиб были убиты двое и ранено пятеро турецких военнослужащих. По информации турецких СМИ, оба погибших были танкистами. Таким образом, можно предположить, что они находились в бронетехнике в боевых порядках боевиков. Турецкие власти сообщают, что военнослужащие ВС Турции погибли «от удара сирийской авиации».

Есть ещё одна немаловажная деталь. По российскому самолёту Су-24, наносившему удар по боевикам, были применены как минимум две ракеты «земля-воздух» из переносных зенитных ракетных комплексов. Однако наш пилот сумел уйти от их атаки.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 Alexander Mishin

Один из пусков из ПЗРК попал на видео. Данное видео опубликовано на информационных ресурсах сирийской оппозиции. Сирийские оппозиционные активисты утверждают, что ракета, запечатлённая на видео, была запущена с турецкого наблюдательного пункта в городе Кминас.

Ранее в феврале 2020 года над Большим Идлибом из ПЗРК были сбиты два вертолёта сирийских ВВС. Хотя протурецкие боевики взяли на себя ответственность за оба инцидента, но некоторые военные наблюдатели считают, что именно турецкие военные применяли ПЗРК.

Версия насчёт применения ПЗРК именно турецкими военнослужащими является наиболее правдоподобной. Дело в том, что переносной зенитный ракетный комплекс — это дорогое и требующее наличия практических навыков оружие. Поэтому передавать его непосредственно в руки своих подконтрольных боевиков Анкара будет только в самом крайнем случае.

Кроме того, обращение ПЗРК жёстко отслеживается ведущими державами мира, а протурецкие боевики неоднократны были замечены в продажах поставленного им оружия различным террористическим организациям.

Кстати, после поражения 11 февраля 2020 года первого вертолёта сирийских ВВС над Идлибом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Отныне авиация, атакующая гражданские населенные пункты в Идлибе, больше не сможет действовать свободно, как раньше». Таким образом, он фактически признал, что вертолёт военно-воздушных сил Сирии был сбит не без участия турецких военных.

Как положительную деталь нынешней ситуации в сирийской Идлибе стоит отметить ужесточение информационной риторики со стороны российских ведомств. Практика замалчивания агрессивных действий военно-политического руководства Турции в этом регионе уходит в прошлое. Вещи стали называть своими именами, без заметания проблемы под коврик.

Применение ПЗРК Mil.ru

Первым из ведомств жёсткую оценку ситуации в сирийском Идлибе дал российский МИД устами своего официального представителя Марии Захаровой. В ходе брифинга, состоявшегося 12 февраля 2020 года, она заявила следующее: «Причины нынешней деградации видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 г. и в переброске Анкарой подконтрольных отрядов «умеренной» вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии, в зону операции «Источник мира», и в Ливию».

Следующим ярким примером является заявление российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии от 20 февраля 2020 года. Данный документ заканчивается призывом к Анкаре «во избежание инцидентов прекратить поддержку действий террористов и передачу им вооружения».

Надеемся, что военно-политическое руководство Турции сделает правильные выводы из событий 20 февраля 2020 года, умерит свои геополитические амбиции и не развяжет полномасштабный военный конфликт с Дамаском, который совершенно не нужен ни сирийскому, ни турецкому народам, и способен привести режим Эрдогана к политическому краху.