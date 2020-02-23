Великий Новгород, , 12:47 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 23 февраля, поздравил бывшего губернатора Новгородской области Михаила Прусака с 60-летием. Как сообщает пресс-центр правительства региона, Никитин отметил, что Михаил Прусак руководил регионом в сложное для страны время, и это требовало, порой, принятия очень непростых решений.

С именем Михаила Прусака связан этап активного привлечения в Новгородскую область иностранных инвесторов.

«В трудные годы становления российской экономики Михаилу Прусаку удалось главное — не только сохранить достижения его предшественников, но и сделать ряд хороших, крепких заделов на будущее», — отметили в пресс-центре правительства региона.

В своём поздравлении Никитин отметил, что за годы руководства областью Михаилу Прусаку удалось «заручиться искренней поддержкой жителей Новгородской земли».

«Они навсегда запомнили Вас как сильного руководителя, способного смело и неординарно мыслить, опережая время», — отметил в своем поздравлении Андрей Никитин.

Глава региона пожелал Михаилу Прусаку крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Напомним, Михаил Прусак был губернатором Новгородской области с 1991 по 2007 годы.