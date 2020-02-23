Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, называющий себя социалистом, выигрывает первичное голосование в штате Невада за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии после подсчета 50% голосов. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщают ведущие американские СМИ.

Берни Сандерс Max Goldberg

По имеющимся данным, Сандерс набирает 47,6% голосов. За ним с существенным отставанием следует бывший вице-президент США Джо Байден, набравший 19,5%.

Далее идет бывший мэр города Саут-Бенд, открытый гей Пит Буттиджич, набравший 15%.

Сам Сандерс выступил на своем предвыборном митинге в Техасе. Получив данные из Невады, он сказал, что в этом штате его команда «собрала разновозрастную мультирасовую коалицию, которая победит не только в штате, но и по всей стране».