23 февраля 2020 | Время чтения 4 мин

В ходе избирательной кампании по выборам президента Польши оппозиция делает ставку на эмоции, раскручивая незначительные, но внешне эффектные сюжеты, которые должны дискредитировать правящую партию «Право и Справедливость» и ее кандидата, действующего главу государства Анджея Дуду. Однако PiS тоже может сыграть в эту игру и более успешно. Так оппозиция не победит.

Станислав Стремидловский, , 10:34 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Польская пресса в «лучших традициях» советского профсоюзного собрания перемывает косточки адвокату и одной из известных шахматисток-юниоров Иоланте Турчинович-Керылло. Ей припомнили давнюю историю, когда она покусала какого-то пана. Вспомнили об этом сейчас потому, что Турчинович-Керылло на днях возглавила избирательный штаб президента Польши Анджея Дуды, который рассчитывает переизбраться в мае на второй срок при поддержке правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). И поскольку ставка больше, чем жизнь, прошлое главы штаба рассматривают под микроскопом.

Началось все с публикации в оппозиционной Gazeta Wyborcza. Речь шла о том, что осенью 2018 года во время выборов в местные органы власти в ночь перед голосованием Турчинович-Керылло вместе с сыном будто бы распространяла на улицах городка Милянувек (Мазовецкое воеводство) листовки, дискредитирующие одного из кандидатов. А когда некий мужчина попытался ее остановить, она вцепилась ему в руку. Сама Турчинович-Керылло поясняет, что защищала своего сына, которого попытался физически оскорбить оппонент. Оба участники происшествия вызвали полицию. Было разбирательство, но дело прекратили в связи с «отсутствием общественного интереса» к судебному разбирательству этого инцидента. В интервью телеканалу Polsat News глава штаба Дуды заявила: «Чтобы атаковать президента, была открыта кампания ненависти против тех, кто должен помочь ему в кампании, в данном случае это затрагивает меня. У меня есть документы, заключения медиков-экспертов, что если бы я не укусила этого человека, могли были быть гораздо худшие последствия».

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

Но, судя по всему, оппозиционные издания быстро в покое Турчинович-Керылло не оставят. Ранее масштабная кампания была развернута против депутата Сейма Иоанны Лихоцкой. Во время пленарной сессии парламента, когда фракция PiS добилась выделения двух миллиардов злотых на правительственный телеканал TVP в противовес предложению оппозиции перечислить эту сумму на онкобольных, торжествующая Лихоцкая показала противникам средний палец. Жест сочли вульгарным и непристойным. После чего оппозиционная среда начала клеймить депутата позором и требовать сложения ею мандата. Из пальца Лихоцкой сделали фигуру, равную Черчиллю. Как подсчитала служба Monitoring Mediów, с 13 февраля (когда произошел этот курьез) по 20 февраля было опубликовано материалов, за которые — будь то рекламная кампания — заказчикам пришлось бы заплатить 140 миллионов злотых или около 35 миллионов долларов. «В указанный период в социальных сетях появилось 292 793 публикации (записи и комментарии), 4585 статей в интернет-изданиях, 795 упоминаний на радио, 542 на телевидении и 388 в прессе», — констатирует Monitoring Mediów.

Иоанна Лихоцкая ImreKiss

Такое аномально повышенное внимание во время избирательной кампании к незначительным жестам, которые не оказывают влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны, ее экономику и оборонноспособность, вряд ли делает честь польскому «говорящему классу». Конечно, президент Польши обладает существенно урезанными полномочиями, чем его американский, российский или французский коллега. Выбирая главу государства, поляки голосуют, как подчеркивают социологи, за «первого гражданина, эквивалент монарха, символ Польши». Но предвыборные дебаты для партий, которые выдвигают своих кандидатов, особенно оппозиционных — это прекрасная возможность поговорить о том, что в стране идет не так, как надо. Похоже, что соперники «Права и Справедливости» с большим трудом справляются с вызовами времени и возможностями, которые им предоставляются. Ведь тем для атаки на PiS они могли бы выбрать сколько угодно, чтобы посредством публичной дискуссии постараться перетянуть на свою сторону колеблющийся электорат.

А он есть, несмотря на убеждение многих польских политологов, что сегодня в стране сформировались две противостоящие друг другу группировки из сторонников правящей партии и сторонников оппозиции в условиях отсутствия политического центра. Как пояснил в интервью Rzeczpospolita директор польского Института рыночных и социальных исследований (IBRiS) Марчин Дума, «в случае с президентскими выборами выясняется, что у нас есть около миллиона избирателей, которые готовы проголосовать за Дуду или за Малгожату Кидава-Блоньскую (представляющая оппозиционную «Гражданскую платформу» — С.С.). Это группа, которая может решить исход выборов. Примерно полмиллиона избирателей Кидава-Блоньской может забрать Дуда, но и она может на выборах отобрать более-менее столько же избирателей Дуды». Однако попытки противников правящей партии играть исключительно на эмоциях, раскручивая во вселенском масштабе «трагедии» о среднем пальце Лихоцкой или кусачей Турчинович-Керылло, могут сыграть против них.

В польском сейме Kancelaria Sejmu

Ведь у «Права и Справедливости» есть более вкусные сюжеты. Это и Европейская комиссия, которая постоянно «обижает» Польшу, хочет сократить ей гранты в бюджете ЕС в проекте семилетнего бюджета на 2021 — 2027 года, «покушается» на ее суверенитет. Это и «историческая война» с Россией за память о Второй мировой войне. Это и десятилетие «смоленской катастрофы». Оппозиции придется в этой ситуации найти иные способы помешать переизбранию Дуде, если она хочет сорвать планы PiS. А пока польская политика начинает все больше скатываться в клоунаду и балаган.