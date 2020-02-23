Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил российских военных моряков с Днем Защитника Отечества. Поздравления направлены в том числе экипажам боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ, выполняющих задачи военно-морского присутствия России в дальней океанской и морской зонах, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Mil.ru

В частности, поздравительные телеграммы от главкома получили экипажи кораблей постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, отряда кораблей Балтийского флота во главе со сторожевым кораблем «Ярослав Мудрый», выполняющего задачи в Аравийском море, а также исследовательских судов «Адмирал Владимирский» и «Янтарь», находящихся в кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды.

«ВМФ России сегодня является всеширотным океанским флотом, способным эффективно выполнять в задачи в составе межфлотских группировок и на межвидовом уровне. Профессионализм и практический опыт российских военных моряков позволяет грамотно эксплуатировать самую современную технику и корабли. Надводные корабли, подводные силы, береговые войска, морская пехота и морская авиация могут решать задачи любого уровня сложности», — говорится в поздравлении адмирала Евменова.