Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп удивлен сообщениями о якобы имеющейся со стороны России поддержке сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса в его притязаниях на должность руководителя США. Соответствующий комментарий Трамп опубликовал в Twitter.

«Кремль, как сообщается, поддерживает заявку Берни Сандерса на победу в Белом доме, — цитирует Трамп сообщение телеканала FoxNews. — Почему мне никто об этом не сказал?»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о том, что несмотря на имеющийся у него доступ к данным разведки, информация о каком-либо вмешательстве Москвы в выборы США ему не поступала.