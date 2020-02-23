Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему ничего не известно о каких-либо попытках вмешательства России в предстоящие выборы президента Соединенных Штатов, в частности о поддержке Дональда Трампа, собравшегося баллотироваться на второй срок. Об этом О'Брайен заявил в интервью телеканалу ABC News.

Во всём виноваты русские Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что в американских СМИ, а также в рядах Демократической партии США вновь заговорили о том, что Россия якобы вмешивается в предстоящие выборы президента.

Так, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который называет себя социалистом и хочет стать единым кандидатом на выборах президента от демократов, в Конгрессе США предупредили о том, что Россия якобы помогает его кампании. В ответ Сандерс через СМи предостерег Владимира Путина от «вмешательства в выборы», а также заявил, что конечно Россия вмешивалась в выборы в 2016 году, когда президентом стал Трампа.

Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу выборы 2016 года, заявила, что вновь выиграть выборы Трамп может только при помощи Кремля и он уже якобы получает оттуда поддержку.

Джо Байден, который поначалу считался фаворитом среди демократов, но теперь заметно сдал, также использует тему России. На своей странице в сети микроблогов Twitter он написал, что Путин якобы не хочет, чтобы он стал президентом.

«Он не хочет, чтобы я был нашим кандидатом. Если вам интересно, почему — это потому, что я единственный человек, который когда-либо сталкивался с ним один на один», — интригует Байден.

Майкл Блумебрг также заявил, что тут и думать нечего, конечно русские уже всеми манипулируют, и либо они выдвинут слабого кандидата от демократов (наверное самого Блумберга), которого Трамп, являющийся марионеткой Кремля, с легкостью победит, либо же выдвинут социалиста (то есть Сандерса).

Однако советник Трампа по национальной безопасности О'Брайен заявил, что у него, в силу должности, есть доступ к данным американской разведки, и он не видел ничего такого похожего на вмешательство России в выборный процесс.

«Я такого не видел, и у меня довольно хороший доступ… Советник по национальной безопасности получает довольно хороший доступ к данным нашей разведки. Я не видел никаких сведений о том, что Россия делает все, чтобы попытаться переизбрать президента Трампа», — сказал он.