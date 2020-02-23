Москва, , 06:46 — REGNUM «Деконфликтинг» позволяет России и США в Сирии эффективно координировать действия. Об этом рассказал в эфире Первого канала заместитель министра российского МИД Александр Грушко.

«Работают механизмы деконфликтинга, они очень эффективны. Есть чёткое понимание в отношении того, кто и что делает, в каком районе, и по сути речь идёт о координации иногда», — сказал чиновник.

По словам заместителя министра, «по политическим причинам» США избегают называть взаимодействие стран «координацией», а называют «деконфликтингом».

Как сообщало 21 февраля ИА REGNUM, просьбу Турции к США о продаже противоракетных комплексов «Патриот» для применения в Сирии отказались комментировать в Кремле.

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