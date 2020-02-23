Москва, 23 февраля 2020, 06:46 — REGNUM «Деконфликтинг» позволяет России и США в Сирии эффективно координировать действия. Об этом рассказал в эфире Первого канала заместитель министра российского МИД Александр Грушко.
По словам заместителя министра, «по политическим причинам» США избегают называть взаимодействие стран «координацией», а называют «деконфликтингом».
Как сообщало 21 февраля ИА REGNUM, просьбу Турции к США о продаже противоракетных комплексов «Патриот» для применения в Сирии отказались комментировать в Кремле.
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