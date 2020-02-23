Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Уверенную победу своего потенциального соперника на выборах президента США демократа Берни Сандерса отметил глава Белого дома Дональд Трамп по результатам кокусов в штате Невада. Соответствующее сообщение Трамп разместил в Twitter.

«Похоже, сумасшедший Берни чувствует себя хорошо в великом штате Невада», — в своей свойственной ему манере отметил Трамп.

По словам президента США, остальные кандидаты выглядят слабыми. А шансы планирующего присоединиться к выборной кампании 3 марта миллиардера Майкла Блумберга Трамп оценивает как минимальные.

«Поздравляю, Берни, и не позволяй им забрать это у тебя!» — восклицает Трамп.

Напомним, на собраниях активистов Демократической партии США побеждает Берни Сандерс, на чью долю приходится более половины голосов. Пока обработаны данные с 4% участков.

Читайте ранее в этом сюжете: Сандерс побеждает на кокусах в Неваде