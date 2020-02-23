Карсон-Сити, США, , 03:54 — REGNUM Кандидат от Демократической партии США Берни Сандерс победил на собраниях сторонников партии (кокусах) в штате Невада, сообщает NBC News.

Согласно предварительным результатам, Сандерс с 53% голосов значительно опережает своих соперников: 11% — у бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, 10% — у сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. У кандидатов Пита Буттеджаджа и Тома Стейера по 8 и 6% соответственно.

Между тем республиканцы штата Невада не собирали кокусов. В соответствии с единогласно принятым решением 25 делегатов от штата отдадут свои голоса действующему президента США Дональду Трампу.