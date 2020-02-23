София, , 01:46 — REGNUM МИД Болгарии поддержал действия муниципалитета Софии, а также правоохранительных органов по недопущению проведения «Луковмарша», факельного шествия неонацистов. Соответствующее заявление внешнеполитического ведомства Болгарии опубликовала пресс-служба.

«Сегодня Болгарии не нужен Луковмарш, разделительные линии, подстрекательство к нетерпимости, пропаганда нетерпимости и ненависти, а единство, терпимость и сочувствие», — говорится в сообщении МИДа.

По мнению болгарских дипломатов, мнение ультранационалистов не может быть выражено свободно в болгарском обществе, поскольку в соответствии с законодательством страны, такая позиция является преступной и должна преследоваться.

«Мы надеемся, что теперь участники и сторонники «Луковмарша» осознали, что такие манифестации являются не только покушением на память о трагедии Холокоста и его невинных жертвах, но и опасны для всех нас, поскольку поощряет радикальных сторонников ксенофобских взглядов, а также социопатов», — отметили в МИД Болгарии, а также призвали молодых людей никогда не участвовать в подобных мероприятиях, основанных не ненависти.

Сообщается, что факельное шествие ультранационалистов и неонацистов был предотвращено впервые за 17 лет.